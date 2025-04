Casertanews.it - Blitz dei carabinieri in 7 aziende agricole: 80% dei lavoratori è in nero

Leggi su Casertanews.it

Ventunosu 26 in, tra cui un minorenne. L'80% del totale. E' quanto emerso da un'attività di controllo straordinario, effettuata daidel Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) nell'ambito del progetto "Alt Caporalato", in settedel casertano. In.