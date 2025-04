Lopinionista.it - Lupi: “Norma anti-spreco, beni alimentari confiscati in beneficenza”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – “Unadi buon senso e civiltà che consente di destinare risorse ai più fragili”. Così il presidente di Noi Moderati, Maurizio(foto), in merito al ddl che introduce nuovi reati contro le frodi agro.“Così si introduce la possibilità che i prodottisequestrati, ma idonei al consumo, possano essere devoluti gratuitamente ad enti caritatevoli, associazioni o consorzi che si occupano di assistenza a persone bisognose o animali abbandonati – conclude– Si tratta di alimenti non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini di conservazione, che rischierebbero altrimenti di andare sprecati e che invece potranno essere utilizzati in modo utile e responsabile. È una scelta che riduce gli sprechi e va a favore di chi ha bisogno di aiuto”.L'articolo: “in” L'Opinionista.