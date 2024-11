Gaeta.it - Omicidio a Napoli: il gip smonta la difesa del 17enne e conferma la custodia in istituto penale

Il caso dell'di Santo Romano, avvenuto tra il 1° e il 2 novembre a San Sebastiano al Vesuvio, ha suscitato grande attenzione mediatica e pubblica. Il giovane accusato, un, si trova attualmente incautelare in unminorile. Recentemente, il giudice per le indagini preliminari diha chiarito la situazione, rifiutando la tesi difensiva basata su presunti disturbi mentali. La decisione del gip getta nuova luce su un caso già complesso e discusso.La decisione del gip e l'assenza di incapacitàIl giudice Anita Polito del Tribunale per i minorenni ha redatto un'ordinanza chele affermazioni dellariguardo all'incapacità di intendere e volere del. Nonostante gli argomenti presentati dall'avvocato Luca Raviele, che si è avvalso di perizie mediche e documentazione riguardante una patologia psichica, il gip ha concluso che il giovane fosse pienamente consapevole delle proprie azioni.