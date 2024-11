Non solo Musk Dal no vax Kennedy Jr al falco Mike Pompeo | i 5 candidati in pole per la squadra di governo di Donald Trump

Leggi l'articolo completo su Open.online

Messa in tasca la vittoria,è già proiettato mentalmente sulla Casa Bianca. Dopo la prima dormita da “re”, ieri sera s’è dedicato a un lungo giro di telefonate coi leader mondiali – inclusi Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky. Ma uno dei primi dossier che si dedicherà a sbrogliare è quello delladiche dovrà affiancarlo. Nel primo quadriennio il tycoon aveva portato con sé pezzi grossi dell’establishment economico e militare in grado di “guidarlo” nel mondo sconosciuto di Washington. Con molti di essi è poi entrato in collisione, quando hanno regolarmente cercato di frenarne gli istinti “animali” se non modificare o bloccare alcune sue decisioni. Questa volta non ripeterà quello che considera un peccato d’ingenuità, come ha messo in chiaro più volte in questi anni in pubblico e in privato.