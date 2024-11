Quifinanza.it - Mutui troppo costosi e inflazione, comprare casa è impossibile per 2 italiani su 3

Un recente rapporto di Nomisma ha rivelato che l’acquisto di unasta diventando sempre più difficile per molte famiglie italiane. Circa duesu tre tra quelli che vorrebberoun’abitazione non sono in grado di ottenere un mutuo o di pagarne le rate. Questo sta spingendo il mercato sempre di più verso gli affitti.La principale causa di questo fenomeno, secondo il rapporto, è l’, che ha eroso il potere d’acquisto delle famiglie nelle spese quotidiane andando a influire però anche su quelle a lungo termine, come l’acquisto di una. Hanno ricoperto un ruolo molto significativo anche gli aumenti dei tassi di interesse, che hanno reso imeno accessibili.Duesu tre non riescono aSecondo il 17° Rapporto sull’Abitare di Nomisma, presentato il 7 novembre durante un evento di Confindustria, glisono sempre più in difficoltà per quanto riguarda l’acquisto di un’abitazione.