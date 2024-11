Musei importante prestito da Parigi | a Capodimonte arriva Le Demoiselles di Courbet

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Gustavecon il suo celebre dipinto ‘Lesdes bords de la Seine (été)’ è l’ospite francese al Museo e Real Bosco di, in visita dal Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.Olio su tela di grandi dimensioni (cm 174X206), l’opera del maggior esponente del realismo francese è in mostra per la prima volta a Napoli fino al 23 febbraio 2025.“Con questo allestimento – dice il direttore del Museo e Real Bosco diEike Schmidt – si apre un nuovo spazio dedicato al dialogo trae gli altriinternazionali che porterà a Napoli opere significative della storia dell’arte mondiale. Come nel caso del nostro ‘Ospite francese’, un dipinto che fece molto discutere la società dell’epoca per il soggetto moderno e il realismo nel tema, allora nuovo, dei piaceri e degli svaghi all’aperto.