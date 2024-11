Game-experience.it - Metro Awakening, la recensione: un’ottima prima prova in VR per la saga

Leggi l'articolo completo su Game-experience.it

VR porta il celebre franchise postapocalitticonel mondo della realtà virtuale grazie all’esperienza ormai conclamata del team Vertigo Games: gli sviluppatori noti per i due Arizona Sunshine (il remake del primo capitolo lo abbiamo recensito poco tempo fa, avete letto l’articolo?). I Vertigo, col supporto di Deep Silver hanno saputo sfruttare la loro familiarità con i meccanismi survival horror da caschetto per comporre un gioco immersivo e coinvolgente sul fronte ludico, solido, anche se forse un po’ lento, su quello narrativo. Del resto, non soloè ambientato come di consueto in una Mosca post-apocalittica affascinante e credibile, in questo caso precedente ai fatti di2033. In più del solito c’è che la trama non è solo ispirata ai romanzi di Dmitry Glukhovsky: l’autore ha difatti redatto vicende prequel apposite perVR, in grado di immergere i giocatori in un mondo oscuro e pericoloso, dove la sopravvivenza è tutto.