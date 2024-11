Ilfattoquotidiano.it - Meloni chiama Trump per congratularsi: “Con lui valori e principi condivisi”. Poi anche la telefonata “all’amico Elon Musk”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Subito unacon Donaldper “della vittoria elettorale”. Poi un colloquiocon “l’amico“. In piena osservanza del protocollo, Giorgiaha avuto un colloquio con il vincitore delle elezioni presidenziali americane, ma poi ha deciso di telefonarea chi una carica istituzionale, almeno per il momento, non ce l’ha, ossia il multimiliardario proprietario di Tesla e Space X, grande alleato del tycoon nella corsa alla Casa Bianca.“Nel corso della– riferisce una nota di Palazzo Chigi – il Presidentee il Presidente eletto Donald J.hanno espresso la volontà di lavorare in stretto coordinamento su tutti i principali dossier internazionali, a partire dalla guerra in Ucraina e dalla crisi in Medio Oriente, con l’obiettivo comune di promuovere stabilità e sicurezza,nel quadro dei rapporti con l’Unione europea”.