Ilnapolista.it - La curva del Psg: “Nessun odio, il nostro era un appello alla pace tra popoli”

Lo striscione “Free Palestine” esposto ddel Psg in occasione della partita di Champions al Parco dei Principi contro l’Atletico Madrid ha creato un putiferio mediatico e politico. Prima è intervenuto il ministro dell’interno francese annunciando sanzioni. Il direttore generale del club, Victoriano Melero, così come il presidente del Fff, Philippe Diallo, saranno convocati nei prossimi giorni al Ministero degli Interni. Poi un portavoce della Uefa ha smentito il ministro. A scanso di equivoci, il tifo organizzato del Psg ha voluto dire la sua attraverso un comunicato.Ladel Psg: «aiuto o compiacenza dal club»Il Collectif Ultras Paris con un comunicato diffuso in prima serata sui propri social network ha cercato di spegnere le polemiche:“A seguito delle varie polemiche per quanto riguarda la coreografia sugli spalti di ieri sera, sono necessarie alcune precisazioni da parte nostra: incaso questo tifo ha voluto trasmettere un messaggio di, anzi, il messaggio che l’ha accompagnato è esplicito ed è untra