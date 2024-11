Ilrestodelcarlino.it - In viaggio da Parthenope alla Riviera

Arrivano a Rimini i protagonisti di, il fim del momento diretto da Paolo Sorrentino. Sabato alle 17 il cinema Fulgor ospiterà due delle star della pellicola, Celeste DPorta e Daniele Rienzo. Un’occasione per presentare il film al pubblico conversando con Davide Montecchi di Meclimone Produzioni., da una settimana nelle sale italiane, si è già aggiudicato il titolo di film più visto. Presentato quest’anno in concorso al Festival di Cannes, il film racconta la vita di(DPorta), originariamente una delle sirene che nell’Odissea si danno la morte per non essere riuscite a stregare Ulisse con il loro canto. Ladi Sorrentino diventa invece una ragazza reale che dal mare di Napoli esce come la Venere di Botticelli, bella e soprattutto viva, pronta per il mondo e le sue insidie.