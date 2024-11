Sport.quotidiano.net - Il cammino dell’Ascoli. Riecco il Pontedera. Un altro scontro salvezza

L’ultimo confronto andato in scena al Del Duca tra Ascoli erisale alla stagione 2014-15 che poi, alla fine di agosto ad estate inoltrata, vide il Picchio di Francesco Bellini ritrovare la serie B grazie all’ammissione d’ufficio ottenuta a spese del Teramo al termine del famoso procedimento portato avanti dalla sezione disciplinare del tribunale federale nazionale. La nota vicenda della combine messa sù in occasione della sfida contro il Savona (sul campo vinta 2-0 dagli abruzzesi ndr) costò davvero caro al club allora di proprietà dell’imprenditore Luciano Campitelli. Nella seconda metà del campionato, quella che alla fine conta davvero, la formazione guidata da Vincenzo Vivarini riuscì a rimontare il vantaggio accumulato dal Picchio nel corso del girone d’andata e fino al successivo mese di febbraio per poi sorpassare la formazione allora allenata da Mario Petrone a suon di vittorie conseguite a raffica.