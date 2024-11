Guardia di Finanza, incenerita dopo i sequestri cocaina per 60 milioni di euro

Leggi l'articolo completo su Corrieretoscano.it

LIVORNO – Maxioperazione di distruzione di stupefacente a Livorno: è stata, nelle massime condizioni di sicurezza,per 60di. I militari delladidel gruppo di Livorno, con l’ausilio della componente specialistica Antiterrorismo e pronto impiego e dei colleghi del Reparto operativo aeronavale, hanno provveduto alla distruzione di 250 panetti di, per un peso complessivo di circa 300 chili, sequestrati nel corso di varie operazioni antidroga svolte nell’ultimo anno in tutta la provincia, soprattutto in porto. Distrutti anche migliaia di articoli contraffatti e/o irregolari ai sensi della normativa sul diritto d’autore, il made in Italy e della sicurezza.L’operazione di distruzione dello stupefacente è stata autorizzata dall’autorità giudiziaria a conclusione delle procedure di campionatura ed analisi.