GTA 6 girerà bene su Xbox Series S? Risponde il CEO di Take-Two

ComeGTA 6 suS? La piccola console di Microsoft riuscirà a far girare come si deve il nuovo gioco di Rockstar Games? Questa è la domanda effettuata a Strauss Zelnick da un analista, con il CEO di-Two Interactive che ha sostanzialmente rassicurato tutti quelli che temono in prestazioni insoddisfacenti sull’hardware più economico del colosso americano.Prima di leggere la risposta di Zelnick, ricordiamo che in seguito al trailer di Grand Theft Auto 6 in molti hanno iniziato a temere per le performance del gioco suS, visto il comparto tecnico straordinario sfoggiato in occasione di questo filmato di annuncio.Ma come abbiamo accennato ad inizio articolo, durante l’ultimo incontro con gli azionisti, l’analista Clay Griffin ha chiesto seS potesse rappresentare un problema per GTA 6, con Zelnick che ha però voluto rassicurare tutti, affermando che in realtà quel di Rockstar Games sono bravi ad ottimizzare il titolo anche su un hardware meno prestante.