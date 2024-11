Thesocialpost.it - Giuseppe Valente, l’operaio morto sul lavoro era a pochi mesi dalla pensione

Ennesima tragedia sulin Italia che però stavolta, se possibile, assume dei contorni ancora più drammatici.di 63 anninel pomeriggio di mercoledì 6 novembre, all’interno della ditta”Gpr Marmi” di Ausonia, in provincia di Frosinone, aveva già avviato l’iter per andare innella prossima finestra disponibile. Ma purtroppo non ha fatto in tempo a godersi il meritato riposo dopo decenni di fatiche.Leggi anche: Valentinper il crollo di un muro in uno scavo: orrore sulLa triste vicenda la racconta il quotidiano locale FrosinoneToday.risiedeva nella frazione di Selvacava, era sposato e padre di due figli, da poco era diventato anche nonno. La settimana scorsa aveva avuto un incontro con i responsabili del sindacato Cisl per avviare l’iter di pensionamento per raggiunti limiti di età.