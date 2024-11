Calciomercato.it - Gasperini gongola e dice tutto: “Ora siamo chiari anche per lo scudetto”

L’Atalanta passa a Stoccarda e vede la qualificazione Champions: le parole del tecnico dei bergamaschi nel post garaVittoria preziosa per l’Atalanta sul campo dello Stoccarda. Tre punti d’oro per la formazione diche salgono al nono posto in classifica e si mettono in scia del gruppetto che, ad oggi, sarebbe direttamente agli ottavi.: “Orasullo” (LaPresse) – Calciomercato.itNel post gara a ‘Sky’, il tecnico bergamasco commenta il successo della sua squadra: “venuti con ambizione, poi di lì a vincere ce ne passa. È stato bellissimo, la squadra che aveva vinto a Torino con la Juventus. Èil modo in cui abbiamo vinto che ci dà fiducia. Nel finale potevamo soffrire meno, ma tante cose buone. Le partite di Champions sono motivo di crescita, di prendere fiducia e l’esperienza dello scorso anno ha dato consapevolezza in più”.