.com - Fiorentina a Cipro per battere l’Apoel e restare prima. Palladino cambia: forse in campo anche Rubino. Formazioni

Torna in Conference, lacon una squadra completamente nuova rispetto alla sfida di Torino e che scenderà instasera (ore 21,00), a Nicosia, contro l'Apoel. L'obiettivo è conquistare il terzo successo nel torneo (che sarebbe l'ottavo in totale),a punteggio pieno e provare a mettere sotto chiave già la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Raffaelesembra infatti intenzionato a concedere un turno di riposo a quasi tutti i giocatori impiegati più degli altri nelle ultime gare, in particolare Gosens, Bove e Luca Ranieri