Donnapop.it - Finalmente una bella notizia dalla famiglia reale inglese: Kate Middleton sta meglio, parola di William

Dopo le recenti brutte notizie su Camilla Parker Bowles, moglie di Re Carlo, ne arriva una che conforta:stae a riferirlo è suo marito.Il primogenito del Sovrano si è recato in Sudafrica per un viaggio istituzionale e proprio da lì ha aggiornato tutti sulle condizioni di salute di sua moglie, colpita da un cancro nei mesi scorsi. I media hanno indagato un po’ su come stia oggi la Principessa e futura Regina d’Inghilterra e suo marito non ha tentennato nel rassicurarli., parlando di, ha detto quanto segue: “Sta molto bene. È stata formidabile durante tutto l’anno”. A quanto pare, la Principessa del Galles si sta riprendendo piano piano; attualmente ha finito il primo ciclo di chemioterapia e aspetta il parere dei medici su ciò che dovrà fare in futuro.