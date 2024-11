Laprimapagina.it - Esempi di computer vision nella produzione industriale

Leggi l'articolo completo su Laprimapagina.it

La, oe artificiale, è una tecnologia che consente aidi “vedere”, interpretare e comprendere immagini digitali o video, imitando le capacità del cervello umano. Negli ultimi anni, ha acquisito grande rilevanza nel campo della, in particolare per il controllo qualità per via del fatto che spesso il controllo manuale, richiede tempo, risorse e può essere soggetto a errori umani.Grazie allainvece, le imprese possono automatizzare e ottimizzare questo processo, ottenendo risultati più accurati, rapidi e convenienti.di applicazioni dellanel controllo qualitàAlcunidiper il controllo qualità possono essere riscontrati nei seguenti elementi:Rilevamento di difetti nei prodotti;Controllo dell’etichettatura e dell’imballaggio;Riconoscimento ottico dei caratteri;Analisi automatica di immagini di prodotti industriali;Verifica della presenza o assenza di componenti necessari al prodotto finale;Verifica della compliance dei prodotti finiti rispetto al progetto;Individuazione della posizione in cui sono montati i componenti di base;Verifica della presenza o assenza di componenti necessari al prodotto finale;In molte industrie manifatturiere, laè infatti utilizzata per esaminare i prodotti.