Liberoquotidiano.it - "Compagni: vi abbiamo detto un sacco di put***te". Cosa non leggerete sui giornali (e una notizia nascosta)

Donald Trump ha vinto, Kamala Harris ha straperso e idi oggi sono quelli del day-after. "A destra prevale più l'esultanza e lo sberleffo più che il ragionamento, e questo non sempre è lamigliore anche se in certi casi è divertente e anche scontato che fosse così". A sinistra invece "è il de profundis. Li avevamo lasciati con Kamala sulla scalinata di Rocky. C'è stato il ruzzolone dalla scalinata e ora stanno sotto choc". Daniele Capezzone, nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi, prende di mira le penne progressiste. "Sportivamente - riflette il direttore editoriale di Libero - qualcuno se la sarebbe potuta cavare dicendo ', vie scritto undi', ma questo non losuidi oggi.