Colapesce e Dimartino si prendono una pausa Ma prima gli ultimi concerti

– crediti Mattia BalsaminiMILANO – “Dopo quasi cinque anni vissuti fianco a fianco abbiamo deciso di prenderci una. Non sappiamo quanto durerà, non sappiamo cosa succederà, ma sentiamo che sarà un arrivederci e per questo abbiamo deciso di fare le cose in grande: 6 date speciali nei teatri italiani accompagnati da un orchestra sinfonica diretta dal Maestro Davide Rossi. Saranno degli appuntamenti unici e irripetibili. Un gran ballo che non vediamo l’ora di fare con voi”. Lo hanno annunciato, che dunque almeno per il momento si separeranno.“Archi, ottoni e preoccupazioni” sarà anche un disco dal vivo, registrato lo scorso giugno con l’orchestra La Corelli a Lugo di Romagna e che uscirà per Numero1 il prossimo 6 dicembre. “Forse è una delle cose più belle che abbiamo mai fatto”, afferma il duo siciliano.