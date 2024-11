Thesocialpost.it - Christian Raimo sospeso per 3 mesi da scuola, aveva criticato il ministro Valditara: “Sono traumatizzato”

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

colpito da un durissimo provvedimento disciplinare. Il professore e scrittore, noto per le sue dure prese di posizione contro il governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni, è statodall’insegnamento per tre, con al decurtazione del 50% dello stipendio. Secondo l’Ufficio Scolastico Regionale, infatti, nel suo ruolo di docente non può permettersi di criticare l’istituzione per la quale lavora: ovvero il ministero dell’Istruzione e, in particolar modo, ilGiuseppe. La reazione sconcertata di.Leggi anche: Sangiuliano in cura dallo psichiatra dopo il caso Boccia: “Danni alla salute, panico, stress e insonnia”Qualche tempo fa, durante la festa nazionale di Alleanza Verdi Sinistra,parlava del ministero dell’Istruzione come punto debole del governo contro cui mobilitarsi, lanciandosi anche in un paragone con la “Morte Nera” di Star Wars).