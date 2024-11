Dilei.it - Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera. Pietro e Maria, gli sposi scomparsi: “Fuga romantica”

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

La puntata del 6 novembre 2024 di Chi? si è concentrata come di consueto sui casi di cronaca: Federica Sciarelli, in apertura, ha voluto parlare di Ahu Daryaei, la ragazza arrestata dopo aver camminato in biancheria intima a Teheran, ponendo una domanda: “è successo davvero a questa ragazza dopo l’arresto?”. Nel corso della puntata, la Sciarelli ha avuto la possibilità di parlare conMontanino eZaccaria, la coppia che era scomparsa in provincia di Caserta. Affrontato anche il caso di Gino Panaiia, il 25enne scomparso ad Halloween.Chi?, la verità diMontanino eZaccaria: la “”Un caso di cronaca che ha tenuto con il fiato sospeso l’Italia intera, soprattutto per i contorni della vicenda, assolutamente misteriosi e senza alcun senso logico secondo la famiglia, perchéMontanino eZaccaria si erano allontanati da casa per fare una commissione.