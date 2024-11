Amica.it - Capelli fini: tagli, styling e haircare per dare corpo e volume

Mai come nel caso dei, il giustoo è in grado di fare la differenza. I miglioriperaie piatti sono infatti quelli in grado di creare l’illusione di una chioma più piena,sa e strutturata. Il consiglio degli hairstylist è unanime. “Se icrescendo diventano sempre più sottili e piatti, significa che si è raggiunta la propria lunghezza massima. Il mio consiglio è quello di accorciare sopra la clavicola”, dice Christian Gaytan, su TikTok come @christian.awesome. “E per chi non ha paura di sperimentare suggeriscoda folletto, corti e cortissimi”.pere senzaUno adatto pere senzadeve bilanciare leggerezza e movimento.