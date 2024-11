.com - Calcio femminile C / Jesina Aurora, sfida al Venezia 1985 per trovare certezze: il pre-partita con Roberta Costadura

Con quattro punti nelle ultime due gare, latorna al Carotti in cerca di continuità econtro un avversario ostico: il difensore leoncellosuona la caricaJESI, 7 novembre 2024 – Sembra essere tornato l’entusiasmo in casa.Le leoncelle infatti, dopo un periodo critico con due punti in quattro partite, hanno raddrizzato la rotta, prima con una vittoria per 3-2 contro il Gatteo Mare al Carotti, poi con un buon pareggio per 2-2 in una trasferta difficile contro la Spal, che hanno rilanciato le jesine in classifica e nel morale.Nell’ultima gara in particolare le biancorosse hanno mostrato segnali importanti di crescita: a differenza di quanto accaduto ad inizio stagione, la squadra non si è persa d’animo dopo essere passata in svantaggio per due volte ed è riuscita a riportare in parità la gara in entrambe le occasioni, centrando il pareggio prima cone poi con Montesi (classe 2006 al suo secondo gol consecutivo) nel finale, simbolo di una crescita soprattutto mentale avvenuta nelle biancorosse di mister Casaccia.