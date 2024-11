Ilrestodelcarlino.it - Blitz dei ladri nella notte al supermercato

Una banda specializzata ha preso di mira ilConad, a Sambucheto di Montecassiano. Intorno alle 22.40 di martedì tre uomini incappucciati sono scesi da un furgone davanti al, che si trova in una zona residenziale dietro alla strada prinicipale che attraversa la frazione. Con un piede di porco i malviventi hanno scassinato la porta vetrata. Una volta dentro, muniti anche di torce per muoversi con maggiore sicurezza nel buio, sono saltati sopra alle casse per raggiungere un bancone, in cerca di contanti. Da lì, si sono diretti verso l’ufficio, hanno spaccato il vetro della porta e hanno rovistato dai cassetti, riuscendo a portare via quattro fondi cassa: si parla di qualche migliaio di euro, ma il conto definitivo non è stato ancora ufficializzato. Consistenti anche i danni alle porte; quella automatica all’ingresso, in particolare, dovrà essere sistemata.