Liberoquotidiano.it - Barcellona, come è ridotto Cubarsì dopo il calcio in faccia preso a Belgrado: uno choc | Guarda

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Un'altra vittoria contro la Stella Rossa che lancia il, ma un brutto infortunio per il suo giocatore, Pau Cubarsí, che si èun calciane in pieno volto da parte del suo avversario, Uros Spajic, mai intento a tirare indietro la gamba pur di contendere la palla al calciatore blaugrana. Nonostante le ferite in volto, il giocatore sta bene e potrebbe essere convocato già domenica nella partita della Liga in casa della Real Sociedad. Il giocatore è stato riin una fotola gara di Pablo Gavi, con didascalia ”Il mio guerriero", nella quale è raffigurato con il viso graffiato in più punti e ben dieci punti di sutura applicati nella parte inferiore del viso, quasi all'altezza del mento, per medicare la lesione provocata dal violentissimo contatto. La cosa che lascia però increduli èSpajic non sia stato espulso.