Lanazione.it - Autolinee Toscane, semaforo verde. Più bus elettrici per l’ambiente

ha scelto il centro Pecci a Prato per presentare il bilancio dei suoi primi tre anni di gestione del trasporto pubblico regionale. Una scelta dettata anche dal debutto di 4 busa disposizione del trasporto locale pratese, flotta destinata ad implementarsi con l’arrivo entro il 2026 di altri 9 bus ecologici. Un investimento totale di 8,1 milioni di euro finanziato grazie al Next Generation Eu, tramite fondi del Pnrr. Il bilancio di At parla di più di 400 nuovi bus, 1.200 nuovi assunti, principalmente autisti, di cui 556 formati con il progetto Accademia, oltre 17 mila telecamere di sicurezza su tutta la flotta, una App già scaricata oltre 1 milione e 300mila volte, la vendita di oltre 75 milioni di biglietti e più di 2 milioni e 200mila abbonamenti. "Dopo la difficile fase di subentro e ristrutturazione – ha detto il presidente At Gianni Bechelli – siamo a spiegare le direttrici lungo le quali un’azienda con oltre 5mila dipendenti si sta muovendo per creare una realtà industriale per la mobilità collettiva".