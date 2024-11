Oasport.it - Andrea Gaudenzi: “Orgoglioso che le ATP Finals siano in Italia e di incoronare Sinner n.1 del mondo”

Cerimonia del sorteggio delle ATP2024 molto attesa quest’oggi a Torino, nella sede del grattacielo di Intesa San Paolo. Il percorso dei tornei di singolare e di doppio è stato definito e questo appuntamento è chiaramente molto speciale per i colori azzurri, vista la presenza di Jannike anche della coppia formata da Simone Bolelli e daVavassori.Un’ambiziosa che vuole essere protagonista, puntando le proprie fiches sul n.1 del ranking e sulla coppia n.4 della Race della stagione. Presente anche il presidente dell’ATP,, soddisfatto di come gli organizzatori abbiano lavorato in avvicinamento a questo torneo eanche che il tutto si stia tenendo nel Bel Paese“Felice di presentare la 55esima edizione delle Nitto ATP: quella del 2023 è stata un’edizione da primato e sono convinto che in questa del 2024 batteremo tutti i record.