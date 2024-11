Zonawrestling.net - AEW: Ufficiale per Full Gear il match tra Bobby Lashley e Swerve Strickland

La scorsa settimanaha finalmente debuttato a Dynamite, dopo che le voci di un suo approdo in AEW si rincorrevano da settimane. È stato un debutto d’impatto per l’All Mighty che assieme a Shelton Benjamin e MVP ha demolitoe il suo manager Priince Nana. Si è ricomposta quindi in AEW la stable tanto amata che ora va sotto il nome di Hurt Syndicate e questa notte i tre hanno avuto l’onore di aprire la puntata di Dynamite.Sfida accettataMVP ha preso la parola e ha presentato i suoi due assistiti ricordando tutti i successi della carriera, definendo Shelton Benjamin “The Standard of Excellence”, mentrecon il tanto caro soprannome di All Mighty. MVP ha spiegato che sono in AEW per aiutare i giovani talenti ad esprimere tutto il loro potenziale e il loro biglietto da visita è un biglietto vincente che assicura il successo; chi lo accetta raggiungerà la vetta, ma chi stupidamente lo rifiuterà, farà la stessa fine che ha fattouna settimana fa.