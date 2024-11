Accoltellato durante un tentativo di rapina finisce in ospedale

Leggi l'articolo completo su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Allarme per un accoltellamento nella nottata fra il 6 e il 7 novembre a Firenze. È successo in via Alamanni dove è stato segnalato un uomo ferito da un’arma da taglio che, secondo le prime ricostruzione, era stato avvicinato poco prima a scopo di.La vittima ha riportato ferite fortunatamente lievi alla mano e al collo ed è stata successivamente trasportata dal 118 all’di Santa Maria Nuova per le cure del caso e non è in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte della polizia fiorentina per ricostruire le circostanze dell’episodio i cui contorni restano naturalmente da chiarire.