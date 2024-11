Youth League l’Inter cala il poker | batte l’Arsenal e ipoteca il passaggio del turno

Leggi tutto su Ilnerazzurro.it

di Zanchetta mantiene il primo posto in classifica a punteggio pieno in, superandocon un netto 4-1. I nerazzurri chiudono la partita con due reti per tempo: nella prima frazione segnano De Pieri e Spinaccé, mentre nella ripresa i subentrati Pinotti e Lavelli mettono al sicuro il risultato., ridotto in dieci per l’espulsione di Kacurri nell’ultima mezz’ora, non riesce a contenereinarrestabile. INTER-ARSENAL 4-1 – IL TABELLINO Marcatori: 7? De Pieri (I), 41? Spinaccè (I), 69? Pinotti (I), 73? Kamara (A), 93? Lavelli (I) INTER (4-3-3): 1 Zamarian; 2 Della Mora, 5 Re Cecconi, 6 Maye (15 Alexiou 70?), 3 Cocchi; 7 Berenbruch, 4 Zanchetta (18 Zarate 70?), 8 Topalovic (16 Venturini 77?); 11 Romano, 9 Spinaccè (19 Lavelli 70?), 10 De Pieri (20 Pinotti 62?).