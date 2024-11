Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, battere Udine per la continuità. Oggi la trasferta che può dare una svolta

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Il campionato brucia in fretta le sue tappe. Pochissimo tempo per gustarsi il sapore di una vittoria sofferta, che comunque ha fatto bene al morale della squadra, che già si torna in campo per un nuovo turno infrasettimanale: lalo farà stasera a(palla a due alle 20.30), con un solo vero allenamento per prepararsi a questa nuova battaglia. "Dobbiamo farci l’abit, perché di mercoledì si giocherà parecchio in questo campionato – premette coach Spiro Leka –. Chi ha avuto un minutaggio alto contro Orzinuovi lunedì ha fatto solo tiro e stretching, gli altri invece un lavoro differenziato, poi abbiamo riguardato insieme qualche situazione della gara di domenica. L’unico allenamento vero lo abbiamo fatto ieri, prima di salire in pullman per un lungo viaggio, con la consapevolezza che un piccolo passo avanti come coesione e solidità difensiva l’abbiamo fatto.