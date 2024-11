Usa2024 i media commentano la vittoria di Trump | inizia era MAGA

Leggi tutto su Ildenaro.it

New York, 6 nov. (askanews) – L’elezione di Donalda 47mo presidente degli Stati Uniti, segna una resurrezione politica per il magnate e lo lancia ancora una volta nella lista dei primati.diventa il primo condannato a vincere la Casa Bianca. A 78 anni, è anche la persona più anziana mai eletta alla carica e la seconda a vincere un altro mandato non consecutivi, dopo il presidente Grover Cleveland. Iamericani dopo una notte di analisi e proiezioni accolgono la notizia con animo contrastante. “Don Deal – l’Affare Donald”, e’ il titolo digitale del New York Post di mercoledì mattina presto. Il tabloid di proprietà di Rupert Murdoch ha sostenutoa ottobre e nell’edizione cartacea mattutina del giornale presenta unsorridente con il titolo “Ci è riuscito di nuovo!”.