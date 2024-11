Thesocialpost.it - Trump, rieccolo! Lui farà il “suo” ma l’Europa batta un colpo

Dunque Donaldha rivinto. Forse grazie all’appoggio finanziario e mediatico di Elon Musk, il controverso genio del futuribile che, in passato, sosteneva i democratici. I risultati sono chiari. Peraltro, questa volta, il vantaggio è evidente anche nel voto popolare, che spesso non è bastato per eleggere l’inquilino della Casa Bianca. Come si sa, ma non sempre lo si ricorda, il sistema elettorale americano, un po’ barocco e per noi europei ormai inaccettabile, privilegia la sovranità dei singoli Stati federati, non quella del popolo nel suo complesso. Difficile, per i perdenti, contestare il risultato., quindi. E con lui il mondo dovrà fare i conti. Ha vinto per il sostegno di Musk? Sicuramente ha avuto un peso. Dubito però che sia stato determinante. Credo, piuttosto, che la strada gli sia stata spianata dalla tardiva rinuncia di Biden alla ricandidatura.