Puntomagazine.it - Torino in fermento: Jannik Sinner si prepara a conquistare le ATP Finals in casa

si accende per: il sogno ATPè a portata di manosi è fermata. Il giovane campioneè arrivato in città, accolto come un re e pronto per affrontare l’ultimo grande traguardo della stagione: le ATP. Dopo un anno straordinario, che lo ha visto affermarsi tra i migliori del tennis mondiale e scalare la classifica fino alla vetta, l’azzurro è determinato a chiudere il 2023 in bellezza, provando a vincere proprio asua, davanti al pubblico italiano. Un ritorno attesotorna acon aspettative altissime e un pubblico pronto a sostenerlo. Solo un anno fa, nella stessa cornice,si era affermato come fenomeno popolare. Durante ledel 2022, aveva affrontato e battuto Novak Djokovic nella fase a gironi, prima di arrendersi in finale.