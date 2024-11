Gqitalia.it - The Substance è solo l'ultimo dei cult body horror, tutti da scoprire

Leggi tutto su Gqitalia.it

Il termineè apparso per la prima volta nel 1983 per descrivere un nuovo sottogenere che stava guadagnando terreno e si basava sull'uso del corpo umano (anzi, del suo disfacimento) come fonte di paura. Di per sé, esisteva anche prima - basta pensare al Frankenstein di Mary Shelley nella letteratura e all'Invasione degli ultracorpi nel cinema-, ma è stato negli Anni 80 che è diventato un fenomeno significativo nel cinema. IMDb lo descrive come un sottogenere “caratterizzato dalla trasformazione, deformazione o degrado fisico e psicologico del corpo e della persona. Nelle storie, il corpo diventa fonte di paura, ansia e disgusto, spesso attraverso rappresentazioni gore e inquietanti che prevedono cambiamenti, mutilazioni o alterazioni corporee”. Quest'anno, The, con Demi Moore, ha riportato ilsulla mappa della critica e del pubblico più popolare con una storia che parla di paura di invecchiare,o della fama e il (troppo?) valore che diamo alla giovinezza, che ci rende “obsoleti a partire da una certa età”, ovvero con un film che porta con sé anche un che di sociale e ci porta a riflettere.