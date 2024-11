Stoccarda-Atalanta oggi in tv | data orario e diretta streaming Youth League 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Le informazioni in merito alla, l’, latv edi, match valevole per la quarta giornata della fase campionato di. La squadra bergamasca è una delle grandi protagoniste di questo avvio di stagione poiché ha raccolto nove punti sui nove disponibili, issandosi al primo posto della graduatoria. L’obiettivo è vincere anche in Germania per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione al prossimo turno., come seguire il match La compagine tedesca, invece, dopo la sconfitta dell’esordio ha ottenuto due vittorie, tra le quali quella conquistata lo scorso turno nei confronti della Juventus. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 6 novembre alle ore 15:00 e al momento non è prevista una copertura televisiva, ma non è da escludere che la sfida possa essere seguita sul sito Uefa.