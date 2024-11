Inter-news.it - Sommer: «L’Inter è speciale! In allenamento sfido un compagno»

sarà protagonista questa sera in Inter-Arsenal. Il portiere svizzero, sempre presente durante questo inizio di stagione, ha parlato dele di un– Nel matchday programme, Yannnon ha dubbi sulla sua Inter: «Per meè una squadra, il primo anno con questi tifosi e con quello che abbiamo fatto è stato fantastico. Siamo un gruppo forte, siamo tutti grandi professionisti ma ci divertiamo anche tanto insieme. Nel mio ruolo da dietro vedo tutte le situazioni e cerco di aiutare i miei compagni e di dare il massimo, nelle parate e nella costruzione del gioco. Giocare in un grande Club comeè sicuramente qualcosa che mi rende orgoglioso e che mi ha già fatto vivere momenti speciali».tra scudetto, compagni e leggende delSCUDETTO –ricorda il meraviglioso titolo numero venti: «Un momento che ricorderò per tutta la vita, abbiamo festeggiato dopo una stagione durissima e bellissima in cui abbiamo giocato veramente forte».