Anteprima24.it - San Giorgio la Molara, “ConosciAMO il Benevento”: Lanini e Manfredini tracciano la rotta verso il derby

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa seconda tappa del progetto “il” (LEGGI QUI) si è aperta questa mattina con l’incontro tra gli studenti della scuole di Sanlae alcuni calciatori del club giallorosso, entusiasti di poter vivere una giornata come questa. Al termineha raccontato, non senza emozione, la gioia di aver vissuto una esperienza simile: “Sono delle belle iniziative – ha detto l’attaccante dei sanniti – perché siamo a contatto con dei ragazzi piccoli per i quali possiamo essere d’ispirazione e c’è tanta curiosità. E’ stata una bella mattina senza ombra di dubbio”. Inevitabile un ritorno sulla gara vittoriosa contro la Turris con lo sguardo già rivoltoilcontro l’Avellino in programma il 17 novembre: “Per noi era importante tornare alla vittoria e farlo in casa.