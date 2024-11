Sport.quotidiano.net - Ravenna-Forlì oltre il campanile. Tau nel mirino, vincere vale doppio

: un derbyssimo ‘Vecchia Romagna’ col gradevole sapore della sfida per l’altissima classifica. Sabato sera, alla luce dei fari dello stadio Benelli, le squadre delle due ‘cugine’ di Romagna si troveranno di fronte per giocare un testa a testa da protagoniste. Con la capolista del girone D Tau Altopascio tornata coi piedi per terra dopo la partenza sparata, che l’ha proiettata al comando con 25 punti, il match dischiude orizzonti golosi per chi sarà capace di vincerlo. Il, secondo a quota 21, e il, terzo a 19, si giocano quindi l’investitura del ruolo di anti Tau, finito per la prima volta ko contro il pericolosissimo Lentigione, vittorioso 1-2 sul campo lucchese. Nelle ultime tre gare la capolista ha messo in cascina 4 punti: infatti, prima del ko di domenica la squadra toscana aveva pareggiato 0-0 sul terreno della Cittadella Vis Modena e aveva avuto la meglio, con uno striminzito 0-1, della cenerentola Sammaurese.