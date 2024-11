Thesocialpost.it - Ora crolla anche la Francia. Crisi nera e licenziamenti, è il fallimento del “piano” di Macron

Prima la Germania, con le difficoltà dei colossi Volkswagen e Audi, di tutto l’indotto auto e dell’economia in gele. E ora tocca alla. Due pilastri dell’economia francese, Michelin e Auchan, annunciano tagli e chiusure che minacciano di destabilizzare ulteriormente il già fragile equilibrio dell’economia transalpina, con il Paese vicino alla recessione. In questo contesto di difficoltà, le due aziende simbolo del capitalismo d’Oltralpe si vedono costrette a ridimensionarsi. Sono a rischio migliaia di posti di lavoro, e sotto accusa finisce l’efficacia della strategia di re-industrializzazione promossa da Emmanuel. Di fronte a una situazione che precipita nei due Stati guida dell’Unione, però, forse qualcuno dovrebbe cominciare a porsi qualche domanda sulla tenuta di un sistema economico europeo che non funziona più, per molti motivi.