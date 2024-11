Lortica.it - Opocscoro

Eccoci con l’oroscopo del 6 novembre, edizione speciale “umorismo e autoironia”. Pronti a vedere che cosa hanno da dirvi le stelle oggi? Ecco i consigli (poco) seri per affrontare questa giornata con il sorriso! Ariete (21 marzo – 19 aprile) Oggi senti che potresti conquistare il mondo. o almeno il tuo quartiere. Peccato che l’unico ostacolo sia la tua impazienza leggendaria. Se qualcuno oggi ti dirà “aspetta un attimo,” tu già penserai a ribaltare i mobili. Respira, Ariete. Non è una gara – anche se stai già pensando a come vincerla. Toro (20 aprile – 20 maggio) Tanto vale ammetterlo: oggi la pigrizia è il tuo mantra. La tua idea di produttività? Finire una serie TV senza interruzioni. Ma non ti preoccupare, Toro: anche stare spalmato sul divano è un’arte, e nessuno lo fa meglio di te.