Movieplayer.it - Netflix: perquisiti gli uffici in Olanda e Francia nell'ambito di un'indagine per frode fiscale

Leggi tutto su Movieplayer.it

Si tratta di un'investigazione preliminare per sospetta evasione, che ha portato gli inquirenti alla perquisizione degliGli investigatori hanno perquisito glidi, aprendo un nuovo fascicolo ine nei Paesi Bassidi un'preliminare per frodi fiscali, ha dichiarato una fonte giudiziaria francese. L'francese, condotta dal Parquet National Financier (PNF) - un'unità speciale per il perseguimento dei crimini finanziari nota per perseguire indagini sui colletti bianchi ad alto rischio che spesso coinvolgono grandi aziende internazionali - è stata aperta nel novembre 2022. "Stiamo collaborando con le autorità francesi, dovecontribuisce in modo significativo all'economia locale, e rispettiamo le leggi e i regolamenti fiscali in tutti i Paesi in cui operiamo", .