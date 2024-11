Gaeta.it - Nel cuore di Roma c’è un angolo di Paradiso che in pochi conoscono: un’esperienza magica ad un passo da Piazza di Spagna

Questo luogo incantato, nascosto tra le vie del Rione Campo Marzio, rappresenta un rifugio segreto dalla frenesia della città. È un'opportunità per immergersi in un'atmosfera senza tempo e riscoprire la bellezza storica e artistica della Capitale. Un esempio di architettura baroccana Il Palazzo Gomez Silj, costruito nel 1678 per una nobile famiglia spagnola, è un esempio perfetto dell'architettura baroccana. Il cortile, progettato da Giovanni Antonio De Rossi, lo stesso architetto che ha lavorato su importanti progetti come la manutenzione del Vaticano e della Basilica di San Giovanni in Laterano, è un luogo che incanta chiunque vi metta piede.