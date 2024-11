Sport.quotidiano.net - L’eterno Boranga si racconta. "Pur di far vincere la Regia spostavo due metri indietro il disco del rigore»

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

, ha appena compiuto 82 anni: chissà che festa. "Macché. Mattinata di allenamento e pomeriggio in ambulatorio a visitare pazienti". Nessuna violazione al suo perfetto stile di vita? "Ho bagnato la lingua nello champagne, aperto dalla mie figlie quando sono rientrato a casa". Urca! Che trasgressione. "A 30 anni ho smesso di fumare, a 45 di bere alcolici. Come vuole che trasgredisca?".. con il sesso. "Non pensi di prendemi in giro. Io sono ancora attivo. E senza ’aiutino’. Ma solo se la donna non ha più di sessant’anni. Altrimenti perdo la libido. Sa che questorso è legato alla mia decisione di smettere di fumare?". Cioè? "Avevo una simpatia per una bella diciottenne, contraccambiata. Quando stavamo entrando in intimità lei mi ha chiesto quanti anni avevo. Trenta, risposi.