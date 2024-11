Iltempo.it - La Talpa funziona: tutti i dati del successo multimediale

Leggi tutto su Iltempo.it

Grandeper “La– Who is the mole”. Il format ventennale, riformulato da Mediaset e capitanato da Diletta Leotta, è piaciuto parecchio. I numeri dell'esordio del reality, sia su Canale 5 che su Mediaset Infinity, ne sono la prova. Viaggiando in parallelo su due piattaforme, con modalità di racconto e formati differenti per tv lineare e streaming on demand, il programma ha aperto nuovi scenari di fruizione dei contenuti d'intrattenimento, intercettando i gusti degli spettatori più giovani e smart, target pregiato per gli investitori pubblicitari. Federico di Chio, direttore marketing Mediaset, ha detto: “La novità di questa edizione de Laè che è stata concepita fin dall'inizio come un'operazione nativamente cross-mediale, dove Mediaset Infinity non rappresenta semplicemente una finestra di riproposizione del contenuto televisivo, ma è ambiente di diffusione di contenuti originali, alcuni anche in anteprima rispetto a Canale 5.