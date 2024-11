Lanazione.it - La ministra Santanchè: "Serve la destagionalizzazione"

Leggi tutto su Lanazione.it

"Non posso negare che ci siano situazioni in cui il turismo viene subito, ma il problema è di gestione dei flussi. Oggi ciò che stiamo facendo come ministero è aiutare ad aumentare le offerte turistiche e conseguentemente aiutare laper avere flussi distribuiti tutto l’anno nei vari siti turistici. Io credo che il turismo sia per tutti e dunque non sono d’accordo su nuove tasse" o sull’idea di mettere quote sugli ingressi nelle città. Lo ha detto ladel turismo Danielaparlando a Londra in occasione dell’inaugurazione del padiglione Italia alla fiera Wtm, dell’allarme overtourism. La titolare del dicastero è infatti già proiettata verso il Forum del Turismo da lei voluto alla vigilia della riunione ministeriale di settore del G7 in calendario sotto la presidenza italiana a Firenze dal 13 al 15 novembre.