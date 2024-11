Calciomercato.it - Inter, il colpo a sorpresa di Marotta: Juventus bruciata a gennaio | ESCLUSIVO

Leggi tutto su Calciomercato.it

Dalla trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’, sul nostro canale Youtube, le ultime notizie sul mercato dell’accelera per uncon annessa beffa allaSul canale Youtube di Calciomercato.it, nuovo appuntamento con la trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato‘. Toccato in particolare questa volta il calciomercato dell’, con tutti gli ultimi aggiornamenti e gli sviluppi legati ai nerazzurri, che potrebberovenire nella finestra diper risolvere alcune criticità., ildi– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) La principale necessità per i campioni d’Italia sembra quella di investire su un difensore, una linea di pensiero sposata da tutti coloro che hanno partecipato al sondaggio di ‘Ti Amo Calciomercato’ sul canale ‘X’ di Calciomercato.