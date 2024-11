Lanazione.it - “Grattata“ da 500mila euro. Il vincitore è un pensionato

Leggi tutto su Lanazione.it

CASTELFRANCO Quattro su 42milioni e 400mila. Una possibilità ogni 10 milioni e 560mila. Ecco, questa possibilità si è avverata ieri a Castelfranco, all’edicola cartoleria e ricevitoria di Antonella Ceccanti in via Calatafimi dove un fortunato giocatore ha vintocon un Gratta e Vinci da 5. Il gioco si chiama Pop ed è il più nuovo emesso dall’Agenzia dei Monopoli di stato. La "" vincente poco prima delle sette della sera, quando nel negozio c’erano anche altri clienti. L’uomo, un castelfranchese tra i 65 e i 70 anni – ovviamente anonimo – ha comprato alcuni biglietti ed è uscito. Dopo poco è tornato nell’edicola-ricevitoria dicendo di aver vinto. "Ma pensavamo al massimo 10mila, come è successo anche altre volte – racconta Antonella Ceccanti – Quando con la app del telefono abbiamo controllato il biglietto ci è arrivata la comunicazione che vincite superiorei a 10milanon sono gestibili da noi, ma dalla banca.