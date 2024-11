Sbircialanotizia.it - Formazione, Patriarca (Fi): “Sostenere e incentivare donne che scelgono percorsi Stem”

Leggi tutto su Sbircialanotizia.it

Così la deputata di Fi durante l’evento di premiazione della seconda edizione di “Women Shape The Future”, l'hackathon promosso da Philip Morris in collaborazione con Codemotion e Meditech “Appartengo a una generazione in cui se una donna si iscriveva a ingegneria veniva guardata con sospetto; oggi, fortunatamente, le cose sono cambiate. Ci sono molte ragazze .